حظوظ وافرة لـ “دونور” لاحتضان النهائي

حضور عربي قوي في ربع نهائي العصبة وسحب القرعة في 30 أبريل

يتوفر ملعب محمد الخامس على حظوظ وافرة، لنيل ثقة الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، شرف استضافة نهائي النسخة الحالية لعصبة الأبطال الإفريقية.

وذكر مصدر مطلع أن “دونور”، يتقدم على ملعبي القاهرة الدولي وسوكر سيتي بجنوب إفريقيا، لعدة اعتبارات لوجستيكية و صحية.

وحددت “كاف”، 15 أبريل الجاري لاختيار الملعبين اللذين سيستضيفان نهائيي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية، علما أن ثلاث دول وضعت طلب الترشيح لاحتضان النهائي وهي المغرب ومصر وجنوب إفريقيا.

وسبق للمغرب أن احتضن نهائي كأس الكنفدرالية الذي جمع الموسم الماضي نهضة بركان ببراميدز المصري، بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في المباراة التي انتهت بفوز زملاء محسن ياجور.

ويراهن المغرب على استضافة نهائي العصبة، لتأكيد صحوته الكروية على جل المستويات الرياضية والبنيوية.

وسبق لملعب القاهرة الدولي أن احتضن نهائي العصبة الموسم الماضي، الذي جمع الأهلي بالزمالك، في حين استبعد مصدر “الصباح” أن تمنح “كاف” شرف الاستضافة لجنوب إفريقيا، بالنظر للأوضاع الصحية.

يشار إلى أن الوداد يمثل المغرب بدوري أبطال إفريقيا، في حين يمثل نهضة بركان والرجاء الرياضي في منافسات كأس الكنفدرالية.

وفي موضوع ذي صلة، حددت “كاف”، 30 أبريل الجاري، موعدا لسحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

ويشهد دور ربع النهائي، حضورا عربيا قويا، بعد أن ضمن الوداد والترجي التونسي والأهلي المصري التأهل في انتظارشباب بلوزداد ومولودية الجزائر أو الزمالك المصري، إضافة إلى سيمبا التنزاني وماميلودي صان دوانز الجنوب الإفريقي.

ن. ك