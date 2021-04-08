رسالة رياضية: مدربون

نجح المدربون بيرنار كازوني وسفين فاندر بروك ورضا حكم في تغيير ملامح أنديتهم، مولودية وجدة والجيش الملكي وحسنية أكادير، بشكل لافت، بل أحدثوا ثورة فيها.

وظهرت لمسة المدربين الثلاثة بشكل لافت على أداء فرقهم ونتائجها، وبدا تفوقهم التكتيكي واضحا في المباريات، ما أعطى البطولة رونقا وزخما جديدين، بل تحولت فرقهم من الصراع على تفادي النزول إلى المنافسة على الأدوار الأولى، وبدرجة أكبر مولودية وجدة والجيش الملكي.

وإضافة إلى تطور الأداء الجماعي للفرق، ظهر تطور كبير على مستوى الأداء الفردي للاعبين، الذين انتشلهم هؤلاء المدربون من الضياع.

القاسم المشترك بين هؤلاء المدربين هو التكوين الأوربي، إذ درس كازوني في فرنسا ومارس فيها لسنوات، فيما تكون رضا حكم وفاندربروك في بلجيكا.

وفي المقابل، وباستثناء الحسين عموتة وجمال سلامي وبعض المدربين، الذين يعدون على رؤوس الأصابع، ضمنهم طارق السكتيوي، لم يستطع أي مدرب آخر من الجيل الحالي ترك بصمة واضحة على فريقه، أو قيادته للفوز بالألقاب.

والأخطر من هذا أن عددا من المدربين تسببوا في إغراق أنديتهم، سواء بالانتدابات والعقود والمتطلبات، أو بضعف العمل والنتائج، ما انعكس على الأداء العام، فأين الخلل؟

قبل سنوات قال الوزير الأسبق منصف بلخياط إنه لا يوجد سوى مدرب أو مدربين مغربيين يمكنهما العمل على المستوى العالمي، فانتقده كثيرون. يبدو أن الرجل لم يكن يتكلم من فراغ.

ولتعويض الفراغ، سارعت جامعة كرة القدم إلى برمجة دورات لتكوين المدربين، وتسليمهم شهادات كثيرة، تحت إشراف الكنفدرالية الإفريقية، لكن أغلبهم لم ينجحوا. إلا من رحم ربي.

عبد الإله المتقي