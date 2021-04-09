قانون جديد يصدم الأندية

يطرح المكتب الجامعي، خلال جمعه العام، الذي ينعقد في 21 أبريل الجاري، قانونا جديدا للجنة الأخلاقيات، للمناقشة، قبل التصويت عليه للخروج إلى حيز الوجود.

وقرر المكتب المديري للجامعة بتوصية من لجنة الأخلاقيات، تغيير نظام العقوبات الخاص بأندية البطولة بقسميها الأول والثاني.

وتتجه الجامعة، نحو تحديد آجال لا تتعدى 45 يوما، من أجل أداء المستحقات التي توجد في ذمة الفرق، وفي حال تجاوزها لهذه المهلة القانونية ستمنع الأندية بشكل أوتوماتيكي من إبرام تعاقدات جديدة في “الميركاتو” الموالي، وقد يستمر المنع من فترة واحدة ليمتد إلى ثلاث فترات.

ونبهت غرفة النزاعات ب”فيفا” جامعة كرة القدم، إلى كثرة النزاعات المعروضة ضد أندية البطولة، وحذرتها من عواقب الظاهرة، التي تسيء لسمعة كرة القدم الوطنية.

ن. ك