المتوكل تستعيد الأولمبياد في زاكورة

قادت البطلة الأولمبية السابقة نوال المتوكل قافلة تضامنية رياضية إلى إقليم زاكورة، استهدفت 500 مستفيد بجماعة “نصرات”، بتنسيق مع عمالة زاكورة، وتعاون نادي رحال لكرة القدم، وجمعيات محلية.

وشارك في الحملة التضامنية أعضاء الجمعية المغربية، رياضة وتنمية، التي تترأسها المتوكل، وقنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالبيضاء، ومدير المدرسة الأمريكية، والسلطات المحلية، وهمت مساعدة الأسر المعوزة والتحسيس بأهمية ممارسة الرياضة.

وعرف برنامج الحملة التضامنية تنظيم أنشطة مرتبطة بالمجال البيئي، بإعطاء انطلاقة حملة للتشجير، إضافة إلى تجهيز قاعة للإعلاميات بحواسيب بثانوية “نصرات”، إضافة إلى الجانب الرياضي بتنظيم دوري لكرة القدم المصغرة، وألعاب القوى للصغار، إذ نافست البطلة بعض الأطفال في القفز على الحواجز، التي سبق أن فازت فيها في الألعاب الأولمبية، إضافة إلى تقديم خدمات إنسانية أخرى وعمليات تحسيسية.

وأكد المنظمون أن هذه الحملة التضامنية تندرج في إطار الأعمال الخيرية والاجتماعية، التي دأبت الجمعية نفسها على تنظيمها، إذ سبق تنظيم حملات مماثلة بمختلف القرى والمداشر، منها خنيفرة، وتارودانت، وتيزنيت، والحوز، كما تعتزم تنظيم أخرى خلال الأيام المقبلة بسيدي بنور، في احترام تام للتدابير الاحترازية والوقائية، من جائحة كوفيد 19.

ن. ك