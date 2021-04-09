8 قتلى وجرحى بسبب الأغنام

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون في شجار عشائري في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية في مدينة القامشلي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن 8 قتلى وجرحى يتلقون العلاج في العناية المركزة، سقطوا خلال شجار بين عائلتي الحسو والحلاب في قرية الدلاوية بريف القامشلي.

وأكدت المصادر أن “الخلاف اندلع بين العائلتين بعد دخول عدد من الأغنام إلى حقل قمح، ما أدى لنشوب شجار تطور إلى استخدام السلاح”.

وأضافت المصادر أن “القرية والقرى المجاورة لها تعيش حالة توتر تحسبا لوقوع اشتباك جديد بين العائلتين اللتين تنتميان لعشيرة واحدة، وأن وجهاء وشيوخ عشائر من القامشلي وصلوا إلى القرية لتهدئة الأوضاع”.

ولادة طفل بثلاثة أعضاء تناسلية

سجلت مدينة عراقية، ولادة نادرة من نوعها في العالم، ولا تتكرر إلا بنسبة واحد من نحو 6 ملايين ولادة، حسب الإحصائيات العالمية.

وكتبت عن الواقعة صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي ذكرت أن أحد مستشفيات مدينة الموصل، شمال العراق، شهد ولادة ذكر بتشوه خلقي تمثل بوجود 3 أعضاء تناسلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجراحين الذين أشرفوا على ولادة الطفل العراقي قاموا باستئصال عضوين تناسليين.

وأشار تقرير نشرته مجلة “الجراحة” الطبية إلى أن طفلا من بين كل 5 إلى 6 ملايين، يولدون بأكثر من عضو تناسلي، إلا أن حالة الطفل العراقي هي الأولى من نوعها.

سوري يخترع سيارة تسير بالماء

أثارت سيارة المخترع السوري، محمد عجيب، التي تعتمد على الماء بدلا من البنزين، جدلا كبيرا في الشارع السوري، في ظل أزمة المحروقات الخانقة التي تعيشها سوريا.

ويقوم المخترع منذ 3 سنوات بقيادة سيارته التي تعتمد على المياه في شوارع بلدة جبلة التابعة لمدينة اللاذقية في الساحل السوري، مستخدما جهازا قام بتصنيعه، ويصلح استخدامه في جميع السيارات وباصات النقل عامة.

وحسب صحيفة «الوحدة» السورية، نقلا عن المخترع محمد عجيب، فإن الجهاز يستخرج عنصري الهيدروجين والأوكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء والوقود في محرك البنزين، ليعطي وقودا عالي الجودة واحتراقا كاملا للوقود، دون انبعاث الغاز من عادم السيارة، مما يجنب تلوث البيئة والأمراض الناجمة عنه.