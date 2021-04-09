2400 مشارك في قمة التربية والرياضة

اختتمت أشغال القمة الأولى للتربية عن طريق الرياضة بإفريقيا بمدن البيضاء والداخلة والعيون و53 دولة إفريقية، بمشاركة مختلف الفاعلين الممارسين للرياضة الأفارقة.

وشارك في هذه القمة 2400 مشارك ومشاركة و52 خبيرا من جميع أنحاء العالم مع تنظيم 40 مؤتمرا، وورشة عمل حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، وتناولت موضوع الرياضة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وافتتح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين العالي والبحث العلمي، السبت الماضي، الجلسة الافتتاحية لأشغال القمة الأولى للتربية عن طريق الرياضة بإفريقيا، بمشاركة تمثيلية وازنة لوزراء وسفراء من دول إفريقية ومنظمات غير حكومية.

وحضر انطلاقة أشغال القمة الأولى، المنظمة تحت شعار «طاقات الشباب الإفريقي من خلال قوة الرياضة»، محمد أمين زرياط، الرئيس المؤسس لجمعية «تيبو» المغرب.

وقال أمزازي في كلمته الافتتاحية، إن قوة الرياضة في توفير إطار عالمي للعيش المشترك، من خلال إدماج الكفايات التعليمية وفق مقاربة نشيطة في سبيل تمكين الشباب من مواجهة التحديات العالمية، داعيا إلى إتاحة فرصة الولوج إلى الرياضة للجميع، وتابع «ينبغي تمكين الشباب في وضعية هشة، والذين يواجهون صعوبات من مشاريع التربية عن طريق الرياضة، وجعلها من أولى الأولويات».

وأكد الوزير أن التربية البدنية والرياضة تعدان جزءا من البرنامج الدراسي للمنظومة التعليمية بالمغرب، مشيدا في الوقت ذاته بالعديد من الجمعيات والمبادرات، نظير جمعية «تيبو»، التي تربط بين ما هو اجتماعي وتعليمي وفعاليات محلية وبين المدرسة، بهدف تمكين الشباب من الاندماج واكتساب قيم المواطنة والعيش المشترك والتضامن وتوجيه طاقاتهم لممارسة الرياضة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للقمة بتمثيلية وازنة لوزراء أفارقة من تونس وموريتانيا والكامرون ومدغشقر ورواندا وتشاد وتوغو والكونغو والسنغال، إلى جانب منظمات وفدراليات دولية، ومكنت جميع المشاركين من الاطلاع على العديد من المبادرات، التي تعزز الرياضة والتنمية داخل البلدان الإفريقية، وتوحد الجهود من أجل تموقع الرياضة ضرورة مؤسساتية وانعكاسا للهوية في البلدان الإفريقية.

ع. ك