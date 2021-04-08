الاحتيال علـى شركـات وأشخـاص

محاكم فاس بتت في قضايا للسطو على أراض وتسعة شباب زوروا محررات للنصب على شركة

تحول تزوير الوثائق واستعمالها إلى حيلة ناجعة للنصب والاحتيال على شركات ومؤسسات وأشخاص في أموال أو عقارات وممتلكات، دون اكتشاف ذلك إلا بعد فوات الأوان. ويبقى طريق المحاكم الأنجع لاسترداد ولو جزء من المنصوب على الضحايا فيه، إن لم يكن دهاء وذكاء النصاب أكبر باستغلاله كل الثغرات القانونية.

محاكم فاس شاهدة على رواج ملفات، أبطالها محترفو الاحتيال ممن استعملوا وثائق مزورة، بتواطؤ مع عدة جهات للسطو على أراض أو إعادة بيعها لأكثر من مرتين أحيانا، كما وقع في حالات كثيرة، سيما بمنطقتي أولاد الطيب وعين الشقف الشاهدتين على أكبر عدد من ملفات التزوير للنصب على مالكي أراض أو مقتنيها.

أكثر من 10 ملفات مماثلة بتت فيها ابتدائية فاس في زمن قياسي، أشهرها توبع فيها نواب أراضي جموع وموظفو مقاطعات وفلاحون ثبت تورطهم في النصب على أشخاص وإعادة بيعهم عقارات مملوكة منهم أو من غيرهم، باستعمال وثائق مزورة، بما فيها شهادات إدارية مشكوك في صحتها وسلامتها قبل اكتشاف زوريتها.

وقس على ذلك ملفات أخرى من الجماعة نفسها وجارتها عين الشقف بمولاي يعقوب ومنها متابعة 6 أشخاص بينهم نائبان للتراب في ملف تزوير لحق أراضي سلالية بدوار أمعرف بعد احتجاج سكان على حيثيات توزيع أموال تعويضا عن أراض منزوعة منهم من طرف شركة العمران لإقامة تجزئات سكنية بمواقع مختلفة بالدوار.

تزوير لوائح مستفيدين جر أيضا للمساءلة القانونية برلمانيا بمولاي يعقوب حقق معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بعدما اتهم بالحصول على قطعة أرضية ببلاد الحجر بعد تنازل شخصين أبرم معهما عقد بيع وتنازل عن حق استغلال وتصرف في زينة القطعة، قبل إدراج اسمه ضمن لائحة المستفيدين دون حق.

عقارات أحواز فاس رحم خصب لمثل هذه الملفات المتعلقة بالتزوير، على غرار جماعة عين الشكاك بصفرو الشاهدة على عدة ملفات عرضت على ابتدائية صفرو وتوبع فيها نواب لأراضي الجموع ودركي سابق وموظفون بتهمة التزوير للسطو على عقارات متوارث استغلالها من طرف الغير المتحوز بها أبا عن جد.ولا تقتصر ملفات التزوير والنصب على مثل ما سلف ذكره، بل تسقط شركات، ضحية قضايا مماثلة على غرار شركة لبيع السيارات استعمل أشخاص وثائق ومحررات مزورة للنصب عليها وشراء سيارات وإعادة بيعها، قبل سقوط 9 متهمين بفاس ومكناس بينهم مستخدم بها، ومتابعتهم أمام ابتدائية فاس في ملفين منفصلين.

أربعة منهم أوقفوا بالمدينتين وأحدهم مبحوث عنه لأجل النصب واستعمال وثائق مزورة للاحتيال على الشركة نفسها، باعته سيارات جديدة باستعمال محررات اكتشفت متأخرة زوريتها، قبل إيقاف باقي المشتبه فيهم لاحقا ممن حجزت لديهم معدات معلوماتية وآلة للطباعة يستخدمونها للتزوير، كما طوابع مزيفة وسندات هوية.

هؤلاء ومساعدوهم تناوبوا على تزوير ملفات اقتناء السيارات باستعمال وثائق مزورة وهويات زائفة بتواطؤ مع المستخدم المكلف بالمبيعات بفرع الشركة بفاس، قبل تقديمها لشركات البيع بالمصارفة لتحصيل تلك السيارات وتصريفها بدون وثائق وقبل أداء ثمنها المستحق، في أكبر ملف يعرض على أنظار ابتدائية فاس.

التزوير واستعماله في النصب، جرا 7 أشخاص أحدهم قاصر، للمساءلة القانونية بعدما زوروا بطائق الائتمان وسندات الهوية لإجراء معاملات تجارية على شبكة الإنترنيت ومواقع التجارة الإلكترونية، قبل أن يبيعوا متحصلات أفعالهم الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل حوالات مالية كانوا يتوصلون بها من فاس والمحمدية.

حميد الأبيض (فاس)