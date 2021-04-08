كواليس الفرق

الوداد الرياضي

فاز أمل الوداد الرياضي، أول أمس (الأحد)، على أمل وداد تمارة، بهدفين لواحد، لحساب الجولة 13 من بطولة الأمل.

وسجل هدفي الوداد عبد الله حيمود ومحمد الوردي، فيما كان الفريق الأحمر الأفضل خلال المباراة.

وفاز فريق أقل من 19 سنة على الدفاع الجديدي، بثلاثة أهداف لواحد، وفريق أقل من 17 سنة بهدفين لصفر على الفريق نفسه، فيما سقط فريق أقل من 15 سنة أمام الفريق الجديدي بأربعة أهداف لصفر.

حسنية أكادير

واصل أمل حسنية أكادير، تصدر بطولة الأمل، شطر الجنوب، ب 29 نقطة، بفوز على أمل نهضة الزمامرة، بأربعة أهداف لواحد، لحساب الجولة 13، أول أمس (الأحد).

وسجل أهداف الفريق الأكاديري، المهدي أصبايو وتوفيق إدصغير وأيمن الحضري وعثمان أبو المغار.

الفتح الرياضي

احتفل نوفل الزرهوني، لاعب الفتح الرياضي، بحفل زفافه، أمس (الاثنين)، الشيء الذي دفع مسؤولي الفريق، إلى منح راحة للاعبين، بعد المباراة التي تعادل فيها أمام المغرب الفاسي بهدف لمثله، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة العاشرة من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن احتفال الزرهوني بحفل زفافه، دفع مسؤولي الفريق، إلى التراجع عن انتقاده، بسبب تضييعه ضربة الجزاء الثانية هذا الموسم، بعد الأولى أمام الجيش الملكي.

مولودية وجدة

هدد لاعبو المولودية بمقاطعة التداريب من جديد في حال لم يتوصلوا بجزء من مستحقاتهم المالية في منتصف الأسبوع الجاري، خصوصا أنهم تلقوا وعودا بالإفراج عنها في وقت سابق.

وعلمت «الصباح» أن محمد هوار، رئيس المولودية سيعقد اجتماعا طارئا باللاعبين غدا (الأربعاء) من أجل تسوية وضعيتهم وحثهم على مواصلة النتائج الإيجابية، التي باتوا يحققونها تحت قيادة المدرب الفرنسي برنارد كازوني.