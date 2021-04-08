حرب البلاغات تندلع بالجيدو

الجامعة اتهمت الكاتب العام لعصبة الشرق بنسف الجمع الانتخابي

اتهم عبد الرحيم البهلول، الناطق الرسمي بجامعة الجيدو، عبد المالك قادة، الكاتب العام لعصبة الشرق بنسف الجمع العام الانتخابي الأخير، من خلال افتعال خروقات كانت سببا مباشرا في المشاكل، التي تتخبط فيها عصبة الشرق، حسب تعبيره.

وأضاف البهلول في بلاغ توضيحي، توصلت «الصباح» بنسخة منه، أن الأعضاء الجامعيين تعرضوا لوابل من السب والشتم، من قبل أشخاص ليست لهم الصفة وآخرين تحركهم أطماع شخصية، كما تعرض الناطق الرسمي للجامعة للتعنيف، الأمر الذي استدعى تدخل رجال الأمن.

وأكد البهلول أن الجامعة حضرت جمع عصبة الشرق بخمسة أعضاء ملاحظين، بالنظر إلى كثرة المشاكل والشكايات الواردة عليها، قبل أن يقرر رئيس العصبة وممثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة تأجيل الجمع العام، لعدم توفر النصاب، إذ حضرت خمس جمعيات منتمية للائحة المرشح الأول، امبارك اشنيور، من أصل 11 جمعية، لها الحق في التصويت، فيما رفضت ست جمعيات للمرشح الثاني محمد عبدو، الدخول إلى قاعة الجمع العام.

وأكد المتحدث نفسه أن الكاتب العام لعصبة الشرق قادة رفض الدخول، ولم ينجز التقرير الأدبي، ولم يمد الجمعيات المنخرطة به قبل 15 يوما، كما ينص على ذلك القانون، وتابع «إنه المسؤول الأول عن كل الخروقات، فكيف يدعي عدم توصله بالتقرير الأدبي، وهو لم ينجزه، ولم يمد به الجمعيات المنتمية للعصبة، رغم مطالبة رئيس العصبة بذلك».

وسبق لعصبة الشرق أن اتهمت جامعة الجيدو وفنون الحرب بتدخلها في شؤون الجمعيات المنضوية تحت لوائها، والضغط عليها للتصويت على مرشح على حساب آخر.

ونددت مجموعة من الجمعيات المنضوية تحت لواء عصبة الشرق بما أسمته «التدخلات اللاقانونية» لممثلي الجامعة في الجمع العام الأخير، قبل إلغائه لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ع. ك