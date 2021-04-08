الجامعة تحرم آسفي من المنحة

اقتطعتها لتسوية جزء من نزاع الفريق مع بنهاشم وكاسي

حرمت جامعة كرة القدم أولمبيك آسفي من الشطر الثاني لمنحة النقل التلفزيوني، التي تخصصها سنويا لفرق القسم الأول.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن الجامعة حولت قيمة المنحة المقدرة ب200 مليون لتسوية نزاعات عالقة للفريق العبدي مع بعض اللاعبين والمدربين السابقين.

وقال مصدر مسؤول إن المكتب المسير لفريق آسفي كان يعول بشكل كبير على استفادته من هذا الشطر، لتسديد جزء من ديون اللاعبين، وأفراد الطاقم التقني، وكشف أنه تم الاتصال بالجامعة في عدة مناسبات لتأخير الاقتطاع إلى الشطر الثالث.

وتابع أن أعضاء الجامعة أكدوا للمسؤولين أن الضرورة تفرض أولا تسوية بعض النزاعات، خصوصا بعدما صدرت فيها أحكام نهائية، مشيرا إلى أن مجموعة أخرى من فرق القسم الأول والثاني لم تتوصل بهذه المنحة للسبب نفسه.

وأفادت مصادر مطلعة أن عددا من اللاعبين الذين غادروا الفريق مع نهاية الموسم الكروي الماضي لجؤوا بدورهم إلى غرفة النزاعات، لاستخلاص مستحقاتهم التي ما زالت في ذمة المكتب المسير.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الجامعة ستحول المبلغ المقتطع من الشطر الثاني لمنحة النقل التلفزيوني لتسوية ملف المدرب السابق للفريق محمد أمين بنهاشم واللاعب الإيفواري كاسي ماتياس، مشددة على أن مجموع ما حكمت به اللجنة لفائدتهما يفوق مائتي مليون سنتيم.

وتوقعت المصادر أن يتم حرمان الفريق من منحة النقل التلفزيوني إلى حين تسوية جميع الملفات المعروضة على لجنة النزاعات.

وتواجه إدارة أولمبيك آسفي غضبا كبيرا من بعض اللاعبين، بسبب التأخر الكبير في صرف منح التوقيع الخاصة بالموسمين الماضي والحالي.

حسن الرفيق (آسفي)