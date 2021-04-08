كذبت الصراعات الواقعة في كواليس الحزب الحاكم شعارات الديمقراطية الداخلية، إذ لم تصمد مساطر الترشيحات أمام تحكم الأقلية في “المصباح”، الذي بدأت تتصاعد منه أدخنة ثورة المقصيين ضد أصحاب المقاعد الخالدة خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ولم يتردد أعضاء الدرجة الثانية في “بيجيدي” في قصف “الأساطير المؤسسة” لمسطرة وصفت بأنها “استغلال سيئ لخطاب الأخلاق واستغفال مقيت للأعضاء”، في إشارة إلى اعتماد الترشيح عوض الترشح، بذريعة “ألا أحد يمكن أن يزكي نفسه”، إذ وصفت المسطرة المذكورة من قبل المقصيين بأنها تفتح الباب أمام خلود المستشارين والبرلمانيين في مقاعدهم.

ورفض الغاضبون على صفحات الكتائب الإلكترونية تقليص دائرة حصر الترشح في المسؤولية التنظيمية، التي منعت فيها الولاية الثالثة، مقابل ترك الطريق صوب البرلمان والمجالس الجماعية متاحة إلى ما لانهاية. لا يمكن أن يكون هناك تفسير آخر لاعتماد مسطرة ترشيحات تضمن ولاية ثالثة ورابعة وخامسة…، غير توجه معلن نحو تكريس ريع المقاعد في “بيجيدي”.

ي.ق