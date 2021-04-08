قيادة “المصباح” تراهن على المعمرين

لم يتمكن العدالة والتنمية من استقطاب كفاءات شابة، أو تكوين جيل جديد من المرشحين لخوض المعارك الانتخابية، والظفر بمقاعد في الانتخابات المقبلة، ضدا على رغبة الشباب الذي رفع شعار “لا للولاية الثالثة”.

ويسود غليان حـزب “المصباح”، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”، بعدما صادق المجلس الوطني، في دورته الاستثنائية، نهاية الأسبوع، علـى مشاريع مساطر اختيار المرشحين لانتخابات أعضاء البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية، بالسماح لمن أنهى ولايتين أو أكثر، بالاستفادة، مرة أخرى، ضمن قائمة مرشحي انتخابات 2021، عبر لجان مسطرة الاختيــــار التــــي تتم على مرحلتين، وهي الترشيح والتزكية.

وعبر عدد من أعضاء “بيجيدي”، في مواقع التواصل الاجتماعي، عن سخطهم لما اختاره قادة الحزب من مساطر تخالف منهجه في تولي المسؤوليات، المرتكز على شعار “المناصب لا نسعى لها”، بطموح ذاتي، والأعضاء يردون على من يريدها، “لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه”، والمؤسسات الحزبية هي من تختار الأنسب من الأعضاء وتحاسبهم بعد انتهاء ولايتهم.

وثار شباب الحزب، على قيادته التي لم تضع مانع عدم الترشح بعـــــد الاستفادة من الولايتيــن، وسمحت للمعمريــــــن والشيـوخ بخـوض النـزال الانتخابي، والنتيجة هـي استمـرار الوجوه نفسها في البرلمان بداعي اكتساب التجربة، والاحتراف السياسي في المواجهة الحزبية مع الأغلبية أو ضدها أو مع المعارضة أو ضدها، أو مع وزير ضد آخر، حسب الظروف.

واعتبرت المصادر أن الهدف من إلغاء مبدأ الولايتين، هو ضمان مدخول شهري للمعمرين والشيوخ من البرلمان، خاصة بعد إلغاء تقاعد البرلمانيين، وعدم إمكانية توليهم مناصب في الحكومة المقبلة، أو المجالس الوطنية، ومجالس الحكامة.

وأعلن شباب “بيجيدي”، رفضهم “تقطاع الصباط” في الحملات الانتخابية، كي يستفيد شيـوخ الحزب، من معمري البرلمان، أو لعب دور “الأرانب”، بالدفاع عن لوائح المرشحين وبرامج الحزب في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تقمص دور “الصكوعة”، كما وصفهم عبد الإله بنكيران.

أحمد الأرقام