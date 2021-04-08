لا وجود لسلالة مغربية لـ “كورونا”

وزارة الصحة أكدت انتشار المتحور البريطاني فقط في 7 جهات ردا على تدوينة البروفيسور إبراهيمي

أوضح الائتلاف الوطني للمختبرات، التابع لوزارة الصحة، أن جهاز المراقبة الجينومية لفيروس “كورونا” المستجد، تمكن من كشف وتأكيد تداول السلالة البريطانية وانتشارها في 7 جهات بالمغرب، مؤكدا أنه اكتشف، إلى حدود اليوم، 89 سلالة للمتغير البريطاني، في الوقت الذي لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية.

ووضع الائتلاف، في بلاغ توصلت به “الصباح”، حدا للجدل حول وجود “سلالة مغربية” للفيروس، مؤكدا أنه يتم بانتظام اكتشاف طفرات جديدة للفيروس، لكنها تبقى دون تأثير سريري أو وبائي، علما أنه، منذ بداية الجائحة، انتشرت عدة آلاف من المتغيرات، وسوف تظهر أخرى، مما يعتبر عملية طبيعية في تاريخ الفيروسات، مرتبطة بالطريقة التي تتكاثر بها هذه الكائنات الدقيقة.

وجاء بلاغ الائتلاف، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام في منتصف ليلة أول أمس (الأحد)، ردا على تدوينة للبروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة العلمية ل”كوفيد 19»، الذي تحدث من خلالها عن وضعية «جينومية» مقلقة، وعن سلالة مغربية مائة بالمائة ظهرت لأول مرة في ورزازات، وأخرى نيجيرية.

وحسب مصدر مطلع، فقد أغضبت تدوينة إبراهيمي، كبار المسؤولين بوزارة الصحة، الذين اعتبروها تدوينة قابلة للتداول العلمي، وليس للتداول الإعلامي أو “الفيسبوكي»، الذي سيثير حولها الكثير من الجدل والضجيج والخوف في صفوف المواطنين، كما من شأنها الإساءة إلى صورة المغرب في الخارج، بعد الجهود الكبرى التي بذلها من أجل إنجاح حملته التلقيحية وتمكنه من استقطاب حجوزات للشهور المقبلة من أجل إنعاش قطاع السياحة الذي ضربته الأزمة في مقتل.

من جهته، تفاعل البروفيسور إبراهيمي مع بلاغ وزارة الصحة التوضيحي حول مستجدات الرصد الجينومي، من خلال تدوينة أخرى أراد من خلالها “رفع كل لبس” بخصوص تدوينته الأولى أول أمس (الأحد) التي لم يكن يعتقد أنها سيكون لها كل ذلك الصدى، حسب قوله، مضيفا أن كل قارئ وجد ضالته في جزء منها. وأضاف، في التدوينة نفسها: «هناك من تكلم عن الحجر والبعض عن السيناريوهات للخروج من الأزمة، وهناك من انتقد هذه الجرأة الزائدة. وكثيرون تفاءلوا وأحبوا المقاربة العلمية، وهناك من وقف عند ويل للمصلين بخصوص التصنيف الجينومي لسلالة مغربية لفيروس كورونا من طرف الموقع العلمي، جيزيد وتغاضى عن الشق الثاني للفقرة الذي تحدث عن عدم وجود خاصيات بيولوجية لها. وأود أن أوضح هنا أن هذه السلالة لم تكتشف إلا في منطقة واحدة وليس لها أي تأثير لا على انتشار الفيروس ولا على خطورة المرض بعد الإصابة ولا على المس بالاستجابة المناعية. وأن كل السلالات التي نراها اليوم، والمنتشرة بالمغرب وبنسب كبيرة، تنتمي إلى السلالة الكلاسيكية والسلالة البريطانية التي ستسود بالمغرب وتؤدي إلى اندثار كل السلالات الأخرى».

نورا الفواري