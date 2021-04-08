تخفيض عقوبة “الجبلي”

توبع بمحاولة القتل والاختطاف والتزوير والاعتداء على رجال الأمن

قضت الغرفة الجنائية، باستئنافية طنجة، في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها زعيم أحد أكبر شبكات الاتجار في المخدرات القوية بالمنطقة الشمالية، الذي أدين ابتدائيا بـ 20 سنة حبسا نافذا، من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات القوية ومحاولة القتل والسياقة بدون رخصة والتزوير في لوحات السيارات والاعتداء على رجال أمن”، وحكمت عليه بنصف المدة (10 سنوات سجنا).

وخلصت هيأة الحكم إلى قرارها بتخفيض العقوبة في حق المتهم (ع.ج)، المعروف بـ “الجبلي”، بعد أن اطلعت على حيثيات الحكم الابتدائي السابق والمحاضر المنجزة، من قبل الضابطة القضائية، قبل أن تمنح الفرصة لدفاع المتهم قصد التطرق للحيثيات التي تحتاج للتوضيح، حيث قدم للهيأة وثيقة تبرئ موكله من تهمة الاختطاف، ومبررات تؤكد أنه لم يكن على متن السيارة التي دهست شرطيا أثناء القيام بعمله، مبرزا في الوقت نفسه، أن التهم المنسوبة لموكله بخصوص الاتجار في المخدرات، سبق أن أدين من أجلها ابتدائيا واستئنافيا بعشر سنوات، ولا يمكن متابعته بشأنها مرتين.

وأنكر المتهم، البالغ من العمر 20 سنة، عبر المحادثة المرئية عن بعد، كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مبرزا في تصريحاته أمام الهيأة أنه ضحية للصراعات والحسابات القائمة بين أباطرة المخدرات بالمنطقة، وهي تعليلات رفضتها النيابة العامة، التي طالب ممثلها بالإدانة وتشديد العقوبة، إلا أن الهيأة كانت رحيمة بالمتهم ومتعته بأقصى ظروف التخفيف، مقارنة مع الحكم الابتدائي.

واعتقل المعني، الذي كان يشكل موضوع 16 مذكرة بحث صدرت في حقه، من أجل قضايا تتعلق أغلبها بالاتجار في المخدرات القوية، رفقة أحد معاونيه بمنزل يقع بمنطقة قروية قرب “جبل الحبيب” بضواحي تطوان، التي كان يتخذ منها مكانا للاختباء به، بعيدا عن مقر أنشطته الإجرامية (حي المصلى بطنجة)، إذ تم حجز شحنات متنوعة من المخدرات، (كوكايين والهيروين وأقراص الهلوسلة ورزمات من سنابل الكيف)، بالإضافة إلى معدات وأدوات كان يستعملها المشتبه فيه في تسهيل ارتكاب أنشطته الإجرامية، وتتمثل في خمسة عشر ميزانا كهربائيا، وسواطير وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وستة هواتف محمولة، و16 لوحة ترقيم مسروقة للسيارات، ومبالغ مالية من عائدات الاتجار في المخدرات، فضلا عن أقنعة وخصلات شعر مستعارة كان يستخدمها للتملص من الملاحقات الأمنية.

المختار الرمشي (طنجة)