إعطاء الانطلاقة الفعلية لخدمات شركة التنمية الإقليمية للنقل المدرسي بوزان

أعطيت اليوم الأحد بوزان الانطلاقة الفعلية لخدمات شركة التنمية الإقليمية للنقل المدرسي بإقليم وزان، والتي تعتبر تجربة فريدة على الصعيد الوطني في مجال تدبير هذه الخدمة.

ونوه عامل إقليم وزان، مهدي شلبي، الذي ترأس حفل انطلاقة خدمات الشركة، بالجهود المبذولة من طرف كافة المتدخلين الذين سهروا على تنفيذ هذه المبادرة، لافتا إلى أن الغاية منها تتمثل في تحسين جودة خدمات النقل المدرسي على صعيد الإقليم.

وأكد شلبي على أن تحسين النقل المدرسي يعتبر حاجة وضرورة ملحة نسعى إلى تحقيقها باستمرار، مبرزا أنه سيساهم، بدون أدنى شك، في دعم التربية والتعليم، الذي يعتبر قطاعها حيويا يستثمر في الرأسمال البشري باعتباره أساس العملية التنموية.

في هذا السياق، ذكر شلبي بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك في 29 يوليوز 2018 بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد والرامية إلى إعطاء دفعة قوية إلى برامج الدعم المدرسي ومكافحة الهدر المدرسي، خاصة برنامج “تيسير” للدعم المالي على التمدرس، والتعليم الأولي، والنقل والإطعام المدرسي، والداخليات.