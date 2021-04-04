كورونا…365 حالة إصابة جديدة و128 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأحد ، عن تسجيل 365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و128 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و348 ألفا و995 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 3 ملايين و891 ألفا و875 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 498 ألفا و197 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 484 ألفا و921 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97،3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8850 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين البيضاء-سطات (204)، ومراكش آسفي (56)، والرباط-سلا-القنيطرة (29)، والداخلة وادي الذهب (21)، والعيون الساقية الحمراء (18)، وسوس-ماسة (11)، وطمجة تطوان الحسيمة (8)، والشرق (7)، وفاس-مكناس (5)، وكلميم واد نون (4)، ، وبني ملال-خنيفرة (2).

وتتوزع حالات الوفاة بين حالتين بكل من جهة البيضاء-سطات والعيون الساقية الحمراء والشرق، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وجهة مراكش-آسفي.