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المغرب يعرب عن تأييده المطلق للقرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لضمان استقرار الأردن

منذ 19 دقيقة
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أعربت المملكة المغربية عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية لضمان استقرار الأردن وأمنه.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،أنه انطلاقا من الروابط الخاصة التي تجمع جلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، بأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين “تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الاردنية الهاشمية”.

منذ 19 دقيقة
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