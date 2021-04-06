عبد النباوي: النجاعة والشفافية من الأولويات

تشخيص الوضعية الراهنة في أول اجتماع للتركيبة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

مباشرة بعد انتهاء حفل تنصيب مسؤولي محكمة النقض، محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لها، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لديها، الثلاثاء الماضي، عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية اجتماعه الأول في ظل التغييرات التي شهدتها تركيبته، سواء من خلال الرئيس المنتدب والوكيل العام لمحكمة النقض، أو من خلال الأعضاء المعنيين من قبل الملك بعد أن انتهت ولايتهم الأولى في نهاية دجنبر الماضي، ليتم تعيين أعضاء جدد أدوا أخيرا القسم أمام الملك.

وذكر محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب، أعضاء المجلس بالتوجيهات الملكية الرامية إلى التسريع في أشغال ورش إصلاح القضاء. كما خصص الاجتماع للقيام بتشخيص الوضعية الراهنة لسير القضاء في أفق إعداد استراتيجية لعمل المجلس على الأمد القريب والمتوسط، ترمي إلى تجويد الأداء القضائي والرقي بالعدالة ببلادنا وتحقيق النجاعة ومزيد من الشفافية، بالإضافة إلى تخليق الجسم القضائي وإذكاء روح الالتزام بأخلاقيات المهنة وأعرافها والمبادئ الدستورية الناظمة لها.

واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن الإخبار الذي صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو طريقة تواصلية جيدة، وخطوة مهمة في تأسيس التواصل بين المؤسسة والرأي العام الوطني ومكونات القضاء، خاصة أنه يهم اجتماعا محددا، وهي مسألة محمودة «نتمنى أن يتم تكريس هذا التواصل عقب كل جلسة في إطار الشفافية التي طالما طالب بها نادي قضاة المغرب»، وأضاف الشنتوف في تصريح لـ»الصباح» أن ما أشار إليه الرئيس المنتدب خلال كلمة تنصيبه في شأن كيفية التعاطي مع مطالب الجمعيات المهنية للقضاة وإشراكها يشكل نقطة تحول مهمة يمكن من خلالها تفعيل دور الجمعيات المهنية القضائية، والإنصات من خلالها إلى مطالب القضاة.

ويذكر أن محمد عبد النباوي قال في كلمته «لابد من التفكير المشترك في وضع قواعد للتعامل مع المجلس، وتدبير كيفية إصغائه لتظلمات وطلبات القضاة، والتماسات جمعياتهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية كما هو مبين في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية».

الرهانات التي تنتظر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في سنته الأخيرة، قبل إجراء الانتخابات الخاصة بالقضاة المنتخبين، تنصب حول تدبير العديد من الملفات العالقة التي تهم الوضعية الفردية للقضاة، وتعيين مسؤولين قضائيين في المناصب الشاغرة، من خلال التمسك بالمعايير الأسمى في إسناد المسؤوليات للقضاة، ودعم الأدوار التأطيرية للمسؤولين القضائيين، بما يلزم من تكوين وتحسيس لازمين لتقوية دورهم في تسيير المحاكم والإشراف على عمل القضاة.

كريمة مصلي