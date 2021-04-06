ثلاث مباريات إعدادية لأسود الشاطئ

يسافر منتخب كرة القدم الشاطئية، غدا (الأحد)، إلى السنغال لمواجهة منتخب التيرانغا، في ثلاث مباريات ودية، استعدادا لأمم إفريقيا التي يحتضنها البلد ذاته، في الصيف المقبل.

ويواجه أسود الشاطىء منتخب السنغال، بطل إفريقيا في 7 و8 و9 أبريل الجاري، في مباريات يراهن عليها الدولي السابق مصطفى الحداوي، مدرب المنتخب، لتحقيق مزيد من الانسجام بين العناصر الوطنية.

وأكد الحداوي، في حديث مع “الصباح”، أنه سعيد بهذه الدعوة، لأن المباريات الثلاث ستمكنه من الوقوف على إمكانيات اللاعبين أسابيع قليلة قبل “الكان”.

وتعود بعثة الأسود إلى أرض الوطن في 11 أبريل الجاري، ليخضع اللاعبون لفترة راحة، قبل انضمامهم لمعسكر جديد نهاية أبريل الجاري.

نور الدين الكرف