بني ملال يحفز لاعبيه لهزم “الكاك”

أجرى رجاء بني ملال تداريب مكثفة في معسكر مغلق، في أحد فنادق المدينة، طيلة الأسبوع الجاري، استعدادا لمواجهة النادي القنيطري، لحساب الدورة الأولى إياب من بطولة القسم الوطني الثاني، اليوم (السبت)، بالمركب الشرفي ببني ملال.

وأجرى مصطفى العسري، مدرب الفريق، تغييرات مهمة وسط ميدان الفريق الملالي، لإعطاء نفس جديد، ومحاولة تصحيح المسار، بعد النتائج السلبية الأخيرة.

ويعول العسري على مباراته أمام النادي القنيطري، لأنها ستحدد مصيره مع الفريق بعد هزيمتين متتاليتين.

وأبدى لاعبو رجاء بني ملال في لقاء مع أعضاء المكتب المسير، أول أمس (الخميس)، رغبتهم في تحقيق نتيجة الفوز، فيما حفزت الإدارة اللاعبين بمنحة 5000 درهم، في حال تحقيق الفوز.

وواجه رجاء بني ملال أولمبيك خريبكة، الأسبوع الماضي، وديا، وانتصر عليه بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة سيطر فيها لاعبو رجاء بني ملال.

سعيد فالق (بني ملال)