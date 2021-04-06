الرباط تستنزف نصف مخصصات الجهة

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، على ثماني نقط بكلفة إجمالية تقدر بـ 516 مليون درهم، استأثرت فيها المشاريع المخصصة للعاصمة، بما يقارب نصف ما خصصه المجلس من مساهمات مالية في اجتماع دورته الاستثنائية.

ولتفادي الاحتجاجات التي قادتها المعارضة ضد رئاسة الجهة ومجلس العاصمة باستنزاف مياه الشرب لسقي المساحات الخضراء، وتنفيذا لتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صادق مجلس الجهة خلال أشغال دورته الاستثنائية، المنعقدة أول أمس (الخميس) بالرباط، على مشروع يؤطره ملحق تعديلي قصد إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بالعاصمة، بمبلغ إجمالي قدره 210 ملايين درهم، ومساهمة مجلس الجهة بـ 60 مليون درهم.

وبهذه المصادقة، ستتم معالجة مياه الصرف الصحي في محطات المعالجة بالمكتب الوطني للماء، قصد إعادة استعمالها في سقي الحدائق والمنتزهات، في انتظار ملاعب الكولف والخيول، التي تتطلب بدورها إعادة النظر في طريقة سقيها، لتفادي ضياع مياه الشرب.

كما ينتظر سكان العاصمة من المسؤولين بالمجالس المنتخبة، والسلطة الولائية، التدخل لمنع تلوث الأودية بفعل مصب مطارح معالجة النفايات. وفي ما يخص العاصمة أيضا، صادق المجلس على إحداث شركة التنمية المحلية “الرباط مدينة خضراء” لتدبير وصيانة الحدائق والمنتزهات والحزام الأخضر بمبلغ إجمالي يبلغ مليون درهم، ساهم فيه مجلس الجهة بـ 90 ألف درهم. وصادق المجلس على مشروع إحداث شركة للتنمية الجهوية للتراث، باعتبارها نمطا لتدبير التراث الثقافي المادي واللامادي، والمحافظة عليه وتثمينه برأسمال 27 مليون درهم.

أ. أ