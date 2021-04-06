إضراب وفاق آسفي يدخل أسبوعه الثالث

الفريق قرر التصعيد واستدعى ستة منهم لفسخ عقودهم

دخل إضراب لاعبي وفاق آسفي، الممارس في القسم الثاني هواة، أسبوعه الثالث.

وتشبث اللاعبون بصرف مجموعة من المستحقات، التي ما زالت في ذمة المكتب المسير قبل استئناف التداريب.

وأمام هذا الوضع لجأ المكتب إلى استدعاء ستة لاعبين وقرر فسخ التعاقد معهم بعد تسليمهم مستحقاتهم، وقال الفريق في بلاغ له” بعد توقف اللاعبين عن التداريب لليوم السادس عشر على التوالي عقد المكتب المسير اجتماعا تم التطرق فيه لعدة مواضيع، التي تخص الوضعية الحالية التي يعيشها النادي ولعل أبرزها امتناع بعض اللاعبين عن التداريب بحجة المستحقات، وقد أكد المكتب المسير أن المطالبة بالحقوق حق مشروع لكن الامتناع عن التداريب ليس مشروعا خاصة أن الوضعية المالية للنادي يعرفها الجميع”.

وتابع الفريق في بلاغه” رغم كل المحاولات، التي قام بها المكتب المسير من أجل وضع القطار على سكته الطبيعية إلا أن الامتناع ما زال مستمرا رغم بداية الدور الثاني للبطولة نهاية هذا الأسبوع ولذلك خلص الاجتماع إلى قرارات لا رجعة فيها مهما كانت النتائج في مقدمتها ضرورة تسريح بعض اللاعبين وفسخ عقودهم في أقرب الآجال”.

وحدد المكتب المسير أسماء ستة لاعبين قرر الاستغناء عنهم وطلب منهم الالتحاق بإدارة الفريق من أجل تسليمهم مستحقاتهم وفسخ عقودهم.

يشار إلى أن وفاق آسفي أنهى مرحلة الذهاب في المركز العاشر بالترتيب الخاص بشطر الجنوب برصيد 18 نقطة ويفتتح مرحلة الإياب بمواجهة الاتحاد الرياضي لأبي الجعد.

حسن الرفيق (آسفي)