أزولاي: الصويرة منطلق الاقتصاد البيئي

أعلن أندري أزولاي، مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، الأربعاء الماضي، أنه»قد حان الوقت بالنسبة إلى الصويرة لتثمين مؤهلاتها الخاصة وتحويلها إلى فرص استثمارية ذات مردودية عالية، تنافسية ومستدامة».

وأوضح أزولاي، خلال لقاء بث عبر منصة رقمية من الصويرة، حول الاستثمار، منظم من قبل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب بشراكة مع إقليم الصويرة ومختبر الصويرة للابتكار وجمعية الصويرة موكادور، أن «الصويرة على موعد مزدوج مع التاريخ عن طريق تغيير جذري سيعرفه المشهد الاقتصادي والصناعي والتجاري خلال فترة ما بعد كوفيد-19 من جهة، وتركيز مستثمري الغد على الصناعات النظيفة، والمنتجات البيولوجية وتطوير مختلف فروع الطاقات المتجددة من جهة أخرى».

وتابع مستشار جلالة الملك أن «للصويرة حقا مشروعا في أن تطمح إلى مكانة مرموقة ضمن اقتصاد المستقبل»، مذكرا بأن الإقليم يستفيد من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في البلاد، مقرونا بطاقة ريحية وأزيد من 150 كيلومترا من السواحل، وهو ما يشكل مزيجا واعدا لطاقة المستقبل التي ستشغل مكانة هامة ضمن الهيدروجين الأخضر.

وحدد أزولاي خارطة للمجالات والمنتوجات التي تصنع جاذبية وخصوصية الصويرة، سواء تعلق الأمر بالثروة البحرية، أو المساحات المشغولة بشجر الأركان، أو التجذر التاريخي لثقافة الزراعات البيولوجية لدى الفلاحين المحليين. وأكد أن الصويرة تتوفر على رافعة غنية من المؤهلات، طالما أن فاعلي الغد يأخذون في الحسبان ضرورة الاندماج المحلي الأمثل، الذي أداروا ظهورهم له لفترة طويلة، مما حرم الصويرة من القيمة المضافة التي تستحقها».

عزيز المجدوب