توقيف مدرب لازاري عشر مباريات

أوقفت اللجنة التأديبية سيمو بلقاسم، مدرب حسنية لازاري وجدة، الممارس بقسم الهواة شطر الشمال، 10 مباريات نافذة، وتغريمه خمسة آلاف درهم.

واستندت اللجنة الى تقرير مندوب وحكم المباراة، التي جمعت حسنية لازاري وجدة بجمعية الفتح الرياضي لويسلان، ضمن الدورة الرابعة عشرة، والتي انتهت بهزيمة حسنية لازاري بهدفين لصفر.

واستندت اللجنة التأديبية الى تقرير الحكم محمد عفيف من عصبة البيضاء، الذي قاد المباراة.

ووصف مكتب الفريق العقوبة بالقاسية، ويعول على لجنة الاستئناف لتخفيضها.

وأفاد مصدر من إدارة الفريق أن مكتب حسنية لازاري قرر استئناف الحكم، بأمل تخفيض عقوبة المدرب، الذي يشهد له بالاستقامة والرزانة.

ع. ب (وجدة)