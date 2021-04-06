حجز 5011 “قرقوبية” بالبيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، زوال الثلاثاء الماضي، من اعتقال شخصين يبلغان من العمر 26 سنة و34، تبين بعد تنقيطهما أنهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوقف المتهمان، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، متلبسين بحيازة وترويج 5011 قرصا من مخدر «إكستازي» والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن جرعات من مخدر الكوكايين وقطع من مخدر الشيرا، كما تم العثور بحوزتهما على ستة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في أنه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أن عملية تنقيط المعنيين بالأمر في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أوضحت أنهما يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر نفسه، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

مصطفى لطفي