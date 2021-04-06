الأزمة الاقتصادية في زمن كورونا … جرائم الأزمة الاقتصادية

تتقدمها الشيكات بدون رصيد والسرقة والجائحة رفعت حالات الطلاق

أفرزت الأزمة الاقتصادية في زمن كورونا العديد من المشاكل الاجتماعية، بسبب تفاقم القدرة الشرائية وتراجع المداخيل وارتفاع نسبة معدل البطالة، كان ما أثر على الاستقرار الأسري، وانتشار الجريمة.

ومن خلال ملفات وصلت صداها إلى المحاكم واطلعت “الصباح” على مضمونها أثناء البت في قضايا موقوفين، يتقدم أصحاب الشيكات بدون رصيد ضحايا الأزمة الاقتصادية، الذين يبررون سبب عدم سيولة حساباتهم البنكية بتفاعلات الأزمة الوبائية التي أتت على أنشطتهم المهنية.

ووفقا لما عاينته “الصباح” ظلت النيابة العامة تزامنا مع الحجر الصحي منذ مارس الماضي، تتفادى تحريك الشكايات المتعلقة بإصدار شيكات بدون مؤونة، إلا بعد رفع الحجر الصحي التدريجي، وواجهت مختلف الفرق الأمنية الاقتصادية والمالية المكلفة بالشيكات تزايدا في عدد الشكايات المرتبطة بجنحة إصدار شيكات بدون مؤونة.

وغالبا ما يبرر المتابعون تورطهم في مثل هذه النوازل بمعاملات تجارية قبل ظهور فيروس كورونا، لكن بعد انتشار الوباء، تأثرت تجارتهم أو فقدوا منصبهم الوظيفي سيما في القطاع الخاص، وعجزوا عن أداء ما بذمتهم.

وليست الشيكات وحدها من أفرزت مجرمين من نوع خاص، بل حتى أصحاب مقاولات صغيرة وجدوا أنفسهم أمام ارتكاب جرائم خطيرة، أبرزها فضيحة تحول مسير وكالة لكراء لسيارات بسلا إلى زعيم عصابة لارتكاب سرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وأثناء عرضه على الضابطة القضائية، للتحقيق، صرح أن سبب ارتكابه للأفعال الجرمية مرده الأزمة الاقتصادية التي عصفت بوكالته نتيجة توقف نشاطه المهني ما يزيد عن خمسة أشهر إضافة إلى ملاحقته من قبل شركة للقروض للحجز على السيارات المستعملة في الكراء.

ورغم تصريحات الظنين بالأسباب التي كانت وراء الإيقاع به من قبل مصالح الضابطة القضائية أودعته النيابة العامة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات.

وتزامنا مع العاصفة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الوبائية، ارتفعت دعاوى الطلاق بأقسام قضاء الأسرة التابعة للمحاكم بسبب النزاعات العائلية، خصوصا صعوبات أداء رسوم التمدرس بالمدارس الخاصة، وكذا صعوبات أداء نفقات الكراء والكهرباء والماء والعلاج، مشاكل اجتماعية بالجملة وصلت في نهاية المطاف إلى طلبات الطلاق.

وحسب ما يروج داخل أقسام قضاء الأسرة يبرر طالبو الطلاق السبب بارتفاع تكلفة المعيشة وانهيار القدرة الشرائية بسبب تراجع مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، كان وراءها بروز مشاكل اجتماعية، كما أظهرت ملفات مرتبطة بإهمال الأسرة كان وراءها الزج الأزواج داخل السجون، بسبب عجزهم عن أداء مستحقات الطليقات والأبناء، ورغم منحهم فرصا من قبل النيابة العامة من أجل الأداء فإنهم وجدوا أنفسهم معرضين للاعتقال بفعل الصعوبات المالية التي لحقت بهم.

عبدالحليم لعريبي