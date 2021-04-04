إيقاف قاتلي مغربي بهولندا

أفادت مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة الفرنسية، تمكنت أخيرا من إيقاف ثلاثة مشتبه في قتلهم مهاجرا مغربيا من أصول ريفية، نهاية السنة الماضية، بمنطقة « لدين « جنوب غرب هولندا، فيما جرى اعتقال مشتبه فيها رابعة في هولندا. ووضع المشتبه فيهم الأربعة، البالغة أعمارهم على التوالي 23 عاما، و31 و38 و48، رهن الاعتقال الاحتياطي.

وعثرت عناصر أمنية تابعة للشرطة الهولندية عثرت صباح الثلاثاء 29 دجنبر الماضي، على جثة مهاجر من أصل مغربي يبلغ من العمر 66 عاما، داخل منزله نواحي منطقة «ليدن» جنوب غرب البلاد. وكشفت مصادر مقربة من عائلة الهالك أن أربعة أشخاص، اقتحموا منزل الضحية، حيث تمكنت زوجته من الهروب إلى الخارج، قبل العثور على جثة زوجها فيما بعد مقتولا داخل المنزل ذاته.

جمال الفكيكي (الحسيمة)