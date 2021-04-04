سقوط رئيس الجماعة “الهارب” بالقنيطرة

وكيل الملك أمر الدرك بمداهمة مقر جماعته وكلف الأمن بتشديد المراقبة بالسدود

أوقفت عناصر تابعة للمنطقة الأمنية الثانية «المهدية» بالقنيطرة، مساء الثلاثاء الماضي، رئيس جماعة ترابية نواحي المدينة، بعد تحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني بجنحة إهمال أسرة.

وأفاد مصدر «الصباح» أن صبر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، نفد بسبب شكايات الزوجة السابقة لرئيس المجلس الجماعي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فأمر فرقة خاصة من المركز القضائي بالقيادة الجهوية، للانتقال صباح الثلاثاء الماضي، إلى مقر الجماعة لاستقدامه إلى مقر التحقيق، لكن الرئيس اختبأ في مكان غير معروف، بعد حصوله على معلومات باقتحام العناصر المكلفة مقر الجماعة.

وأثناء إخبار وكيل الملك بموضوع تواري رئيس المجلس الجماعي عن الأنظار، وأنه يوجد بنفوذ الجماعة الترابية، وأطفأ هاتفه المحمول، كلف رئيس النيابة العامة على صعيد ابتدائية عاصمة الغرب، مصالح ولاية أمن المدينة بالتنسيق مع مصالح الدرك قصد الإيقاع بالرئيس الهارب، واستنفرت مصالح الأمن عناصرها بالسدود القضائية، مع تأكدها أنه يعود مساء كل يوم إلى بيته داخل نفوذ المجال الحضري بالقنيطرة. وحينما كان المسؤول الجماعي عائدا إلى مركز المدينةـ أوقفته عناصر سد قضائي، حوالي الخامسة والنصف مساء، وأخبرته أنه موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه بتعليمات من وكيل الملك، فأنجزت له محضر إيقاف، بعد نقله إلى مقر المنطقة الأمنية، وبعد ثلاث ساعات أحالته على المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة.

وعلمت «الصباح» أن المحققين أخبروا رئيس الجماعة أن هناك تعليمات بنقله إلى السجن المحلي بالمدينة في حال رفض أداء ما بذمته لزوجته وأبنائه، فاضطر إلى أداء مبالغ مالية نقدا إلى زوجته داخل مقر التحقيق، كما أدلى لها بوصولات آداء سابقة، متهما إياها أنها لا تتوجه إلى صندوق المحكمة للاطلاع على وضعية التسديد.

وغادر الموقوف صباح أول أمس (الأربعاء)، مقر المركز القضائي للدرك الملكي، بعد تسوية وضعيته المالية تجاه طليقته، كما تبين من خلال الأبحاث الأولية التي أجريت، أنه سبق أن أوقفته مصالح الضابطة القضائية، قبل أربع سنوات بالجنحة ذاتها.

عبد الحليم لعريبي