احتفاء إماراتي بداوود

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة عن إطلاق فعاليات “ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي” في المغرب بعد غد (الأحد).

وقال رئيس الدائرة عبدالله بن محمد العويس، في تصريحات إعلامية، إن الملتقى سيستهل فعالياته في المغرب بتكريم الأديبة حسناء داوود “التي تتوفر على مبادرات واهتمامات باعتبارها باحثة ومحافظة للمكتبة الداودية والتاريخ الحديث والمعاصر لمدينة تطوان بشكل خاص وتاريخ المغرب بشكل عام”.

وأشار الى أن هذا الملتقى التكريمي ، الذي يأتي بمبادرة من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة لتكريم الشخصيات التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، يتضمن تنظيم ندوة للمحتفى بها يدعى لها الأدباء والإعلاميون والمهتمون بالشأن الثقافي العربي وتشارك فيها كوكبة من المعنيين بالحقل الثقافي، إضافة إلى إعادة طباعة مؤلفات المكرمة ومنحها شهادة تقديرية.

واعتبر العويس أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يمثل “استمرارا لمتوالية العطاء الثقافي لإمارة الشارقة التي نالت عدة ألقاب ثقافية منها عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الثقافة الإسلامية وعاصمة عالمية للكتاب”.

ع. م