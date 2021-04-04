سير المدربين تتقاطر على الرجاء

الفريق يعين لجنة مصغرة للبت في الملفات

توصلت إدارة الرجاء الرياضي، منذ الأسبوع الماضي، بسير ذاتية كثيرة لمدربين وطنيين وأجانب، يرغبون في خلافة جمال سلامي، المستقيل من منصبه.

وتوصل الفريق الأخضر، بسير ذاتية لمدربين عرب، من بينهم العراقي عدنان حمد، الذي درب في وقت سابق منتخبات العراق والبحرين والأردن، وفرق بني ياس ودبي الإماراتيين والفيصلي الأردني والزوراء العراقي.

وبالإضافة إلى حمد، توصلت إدارة الرجاء بسير مدربين جزائريين، من بينهم نور الدين زكري، الذي درب باريرا الإيطالي ووفاق سطيف ومولودية الجزائر بالجارة الشرقية، كما كانت له تجارب بالسعودية، مع ضمك والفيحاء والرائد، وتجربة أخرى رفقة الوكرة القطري.

ولم تحسم إدارة الرجاء في هوية المدرب المقبل للنادي، إذ تم تعيين لجنة مصغرة، للحسم في السير الذاتية الكثيرة التي توصلت بها الإدارة.

ويغادر سلامي الرجاء بعد غد (الأحد)، بعدما قضى رفقته أكثر من سنة، فاز بها بلقب البطولة الوطنية، ووصل فيها لنصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا، بعد غياب طويل، ونهائي كأس محمد السادس للأندية البطلة، الذي لم يحسم في تاريخ إجرائه بعد.

العقيد درغام