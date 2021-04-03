“بيجيدي” ينقذ شباط

استغل حميد شباط، الأمين العام السابق للاستقلال، هجوم غريمه إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في العدالة والتنمية عليه، لممارسة الضغط على قيادة حزبه بالمقر المركزي بـ «باب الأحد» بالرباط، قصد تليين موقفها ومنحه التزكية لربح مقعد بالعاصمة العلمية، وفق ما أكدته مصادر «الصباح».

وأفادت المصادر أن شباط يلعب بورقة تهجم الأزمي عليه لإقناع قيادة حزبه بأنه الأصلح لإسقاط «الديبشخي» من عرش «عمودية» فاس، بعدما رفض أعضاء اللجنة التنفيذية، وبالإجماع، تزكيته، بدعوى أنه فقد الصلة بالناخبين بعد مغادرة المغرب لمدة تزيد عن سنتين، متنقلا بين ألمانيا وتركيا. وأكدت المصادر أن شباط أسر لمقربيه أنه «ما مفاكش» مع فاس ويسعى إلى العودة إليها مجددا لإزاحة الأزمي، وتنفس الصعداء من خلال الكيفية التي تمت من خلالها صياغة بلاغ العدالة والتنمية الناري، الذي أظهر تخوف الأزمي من منازلة شباط الذي يعتمد الشعبوية لحصد الأصوات، وطريقة تقليدية «كول ووكل» مع مسانديه. واستغرب مساندو شباط للطريقة التي صاغ بها قادة «بيجيدي» بلاغهم الناري لمواجهته، متهمين إياه بأنه «عراب الفساد»، مباشرة بعد نشره حصيلة عمله حين كان عمدة لفاس، مرفقا برقم هاتفه المحمول، للتواصل مع المواطنين، وتبخيس عمل خلفه الأزمي.

وقالت الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بفاس، إنها وقفت على «التسخينات التي بدأتها بعض الكائنات الانتخابوية المستهلكة، بعد غياب طويل رغيد، وغير مبرر عن البرلمان، وعن الساحة السياسية الوطنية، وعودتها للظهور من جديد في محاولة يائسة لتزييف الوعي الجمعي للمواطن الفاسي».

وأضاف بيان «بيجيدي» بفاس أن «أحدهم يسعى إلى محاولة ترويج حصيلة بائدة لمجلس كان يرأسه، والتي حكم عليها المواطن الفاسي في حينه بالبطلان وبالفشل»، معتبرا أن هذه «محاولة منه لجس نبض الشارع الفاسي إن كان قد نسي المآسي التي خلفها صاحبنا بالمدينة، وإغلاقات المعامل وترحيل الباقي، الذي سببته ثقافة البلطجة، وسوء التدبير الذي رسخه، وحجم المديونية المهول الذي رهن به ميزانية المدينة، كان من الممكن استثمارها برشد وشفافية في تحقيق المزيد من الإصلاحات والمشاريع التي انطلقت وستتواصل بعون الله بالعاصمة العلمية».

أ. أ