بوريطة: “داعش” تستقطب الانفصاليين

حذر ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، من تنامي الإرهاب، عبر تجنيد مقاتلين من الجماعات الانفصالية المسلحة، التي تضم في صفوفها لاجئين يسهل استغلالهم لأنهم يوجدون في وضعية اجتماعية هشة، في إشارة إلى «بوليساريو»، لدعم تنظيم «داعش».

وأشار الوزير إلى أن الهجمات الإرهابية، تتم بشكل أكثر تطورا مع نقل المهارات، والخبرة من «داعش» إلى جماعات إرهابية محلية، واستخدام تكنولوجيات جديدة، بما في ذلك الطائرات المسيرة «درون»، في عمليات الاستطلاع. ونبه المسؤول الحكومي، خلال اجتماع وزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» عقد، أخيرا، عن بعد، لحشد هذا التنظيم الإرهابي المزيد من الدعم، والأموال، والمقاتلين في إفريقيا، بعد فقدانه السيطرة على مناطق بالشرق الأوسط، مضيفا أن إفريقيا أضحت تمثل هدفا ومحط تركيز بالنسبة إلى «داعش»، إذ أصبح الوضع ينذر بكارثة، بعد تمدد التهديد الإرهابي إلى الجزء الجنوبي من القارة.

وذكر الوزير بأن 2020 كانت السنة الأكثر دموية في منطقة الساحل بما مجموعه 4250 قتيلا، بزيادة نسبتها 60 في المائة، مقارنة بـ 2019، مضيفا أن معظم الضحايا من المدنيين بما يقارب 59 في المائة. وأشار بوريطة إلى أن 70 في المائة من الهجمات الإرهابية تستعمل فيها قطع أسلحة صغيرة، وأخرى خفيفة، في حين تمثل العبوات الناسفة التقليدية 30 في المائة.

وقال المسؤول الحكومي، إن الرد على التهديدات الإرهابية الجديدة في إفريقيا يستدعي تعزيز قدرات الدول، والمنظمات الإقليمية الفرعية، مؤكدا انخراط المغرب في جهود تعزيز القدرات في إفريقيا، كما يدل على ذلك دعم فتح مكتب في الرباط لبرنامج مكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا، تابع إلى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

ودعا الوزير إلى تنسيق أفضل للجهود الدولية للتعامل مع الوضع، الذي يتطور على الميدان، مسلطا الضوء على الإمكانات الكبيرة، لدعم تجمع دول الساحل الخمس، وتفعيل مخرجات الاجتماع الأول للتحالف حول تهديدات تنظيم «داعش» في غرب إفريقيا، الذي انعقد، في نونبر الماضي، من خلال تقديم دعم ملموس لدول المنطقة في مجالين رئيسيين، وهما جمع الأدلة، التي تم الحصول عليها في ساحة المعركة وحمايتها، وتعزيز الأمن الحدودي بشكل شامل.

أحمد الأرقام