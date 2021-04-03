مباريات حارقة تنتظر طنجة

المرابط غاضب بسبب البرمجة والفريق يستعيد مصابيه

يستأنف اتحاد طنجة منافسات البطولة الاحترافية للقسم الأول باستقبال الجيش الملكي لحساب الدورة العاشرة، غدا (الجمعة)، بالملعب الكبير بطنجة، انطلاقا من الخامسة والربع.

وتنتظر الفريق الطنجاوي مباريات حارقة، إذ سيلعب خارج ملعبه في المواجهتين المقبلتين أمام نهضة بركان في 7 أبريل لحساب الدورة 11، والدفاع الحسني الجديدي في 18 أبريل لحساب الدورة 12، ويستقبل بعدهما الوداد الرياضي في 25 أبريل لحساب الدورة 13، ثم يرحل لمواجهة المغرب الفاسي في فاتح ماي لحساب الدورة 14، ويستقبل يوسفية برشيد في 7 ماي لحساب الدورة 15.

وخاض الفريق تحضيراته طيلة مرحلة توقف البطولة بشكل عاد، وأجرى ثلاث مباريات ودية، انهزم في الأولى أمام الفتح بملعب الأمير مولاي الحسن بهدف لصفر، وفاز في الثانية والثالثة بطنجة على عمل بلقصيري وسطاد المغربي.

وعبر المدرب إدريس المرابط عن استيائه من توقيف البطولة، وتأثير ذلك على فريقه.

واستعاد المرابط جميع عناصره، كما ألحق وليد بندعموش، لاعب فريق الأمل، بتداريب الفريق الأول، بعد تألقه في البطولة الوطنية للشباب.

محمد السعيدي (طنجة)