الرحباني يلحن لزين

بدأ الفنان اللبناني ملحم زين والموسيقار أسامة الرحباني وضع اللمسات النهائية على أغنية تيتر مسلسل “350 جرام” للمخرج محمد لطفي وكتابة نادية الأحمر وبطولة عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله.

وكشفت شركتا “غولدن لاين” و”أي سي ميديا” المنتجتان للمسلسل عن التعاون الذي يجمع الرحباني مع ملحم زين في أغنية التيتر التي تحمل عنوان “عايش وحدي”. وتولى الرحباني وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

شلبي وعز في “جريمة”

تتعاون الممثلة منة شلبي للمرة الثالثة مع الفنان أحمد عز، في فيلم “جريمة” الذي بدأ تصويره شهر مارس الماضي، وتجسد فيه شخصية زوجته.

وبدأ عز تصوير مشاهد في العمل تحت قيادة المخرج شريف عرفة، انتظارا لانضمام منة شلبي إلى موقع التصوير، بعد الانتهاء من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” المقرر عرضه خلال رمضان.

وتدور أحداث فيلم “الجريمة” حول قاتل محترف يجسد شخصيته أحمد عز، يتزوج منة شلبي ويتعاون مع والدها في بعض الجرائم، ويتورط أحمد عز في ارتكاب جريمة كبيرة، تجعله مضطرا للاعتراف بكل ما ارتكبه من قبل، وعندما يتخلى عنه الجميع يفتح أبواب جهنم على غيره، وتنقلب الأحداث رأسا على عقب.