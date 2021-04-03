“سبوتنيك” قادم في أبريل

علمت «الصباح» أن المغرب سيتوصل بلقاح «سبوتنيك في» الروسي، في أبريل الجاري، بعد أن وصلت المفاوضات بينه وبين الجانب الروسي، إلى مراحلها الأخيرة.

وأكد مصدر مطلع، أن عدم وصول الدفعة الأولى من اللقاح الروسي في مارس الماضي، راجع إلى التأخر في توقيع عقد الشراكة بين المغرب والشركة الروسية المصنعة للقاح، بسبب التفاوض حول السعر، ولا علاقة للأمر بارتفاع الطلب عليه في أنحاء العالم، أو بإكراهات الإنتاج التي تعرفها الشركة المصنعة وضرورة تلبية حاجات روسيا أولا، مضيفا أن الاتفاق تم فعلا بين الجانبين، ولم يتبق إلا بعض الشكليات، قبل التوصل بالإمدادات المطلوبة.

وحول السعر الذي يباع به لقاح «سبوتنيك في» الروسي، قال المصدر نفسه، إنه 8 أوروات، في الوقت الذي أكد أن سعر لقاح «سينوفارم» الصيني، الذي لم يتوصل المغرب بكامل جرعاته منه، غير معروف نهائيا في العالم، رغم الأخبار التي تتحدث عن سعر 120 دولارا، الذي تروجه الصين نفسها، والتي تعرف وحدها الثمن الذي تبيع به اللقاح، حسب البلدان والدول.

واتفق المغرب على اقتناء مليون جرعة من اللقاح الروسي، على أن يتوصل بالدفعة الأولى منها في مارس الماضي، إضافة إلى دفعة ثانية في أبريل الجاري، في إطار تنويع مصادر لقاحاته لتأمين استمرارية الحملة الوطنية للتلقيح.

وتصل فعالية اللقاح الروسي إلى 92 في المائة، وهو يشبه لقاح «أسترازينيكا» في طريقة مقاومته لفيروس «كورونا»، ويتم أخذه على جرعتين متباعدتين، تفصل بينهما مدة 3 أسابيع، كما يمكن تخزينه في درجة حرارة من 2 إلى 8 درجات في المائة.

نورا الفواري