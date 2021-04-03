أزمة بين المولودية ولاعبه سيلا

مرزاق: أخطرنا الجامعة واللاعب مطالب بالمثول أمام اللجنة التأديبية

اضطر مولودية وجدة إلى اللجوء إلى لجنة النزاعات بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لضمان حقوقه في صفقة لاعبه المالي يعقوبا سيلا الذي سافر إلى فرنسا دون ترخيص.

وذكر حسن مرزاق، الناطق الرسمي للمولودية، أن سيلا سافر إلى فرنسا قصد العلاج، دون ترخيص، واستشارة الطبيب الفريق.

وأوضح مرزاق في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن الفريق تفهم وضعية اللاعب في البداية” لكن مع طول المدة، اضطر إلى إخطار الجامعة لإخلاء مسؤوليته”، مستدركا “كان اللاعب مطالبا بالمثول أمام اللجنة التأديبية قبل السفر، لضلوعه في الترويج لشريط مسيء للفريق خلال فترة المدرب السابق عبد السلام وادو”.

وكشف الناطق الرسمي أن المولودية تفاجأ بطلب فسخ العقد من جهة واحدة الذي تقدم به اللاعب ل “فيفا”، وتابع”بمجرد وصوله إلى فرنسا قصد العلاج، تقدم بطلب فسخ العقد للاتحاد الدولي، في الوقت الذي كان عليه العودة والمثول أمام اللجنة التأديبية”.

وختم مرزاق أن سيلا مرتبط مع المولودية بموجب عقد قانوني، مضيفا “نسعى لضمان حقوقنا في هذه الصفقة، لذلك أخطرنا الجهات المسؤولة، ونتمنى أن يكون تأخره في العودة بسبب العلاج”.

وغاب يعقوبا سيلا عن مولودية وجدة لأزيد من شهرين دون تبرير تأخره، ما حدا بممثل الشرق إلى اللجوء إلى لجنة النزاعات بالجامعة للحفاظ على حقوقه.

نور الدين الكرف