ناريمان: سأغني بسبب الظلم

فاجأت “اليوتوبر” إيمان لبرج الشهيرة بـ”ناريمان”، متابعيها وأطلقت أغنية تحمل عنوان “مسجونة”، وذلك بعدما غادرت أسوار السجن، وانتهاء عقوبتها. وتحدثت ناريمان عن تفاصيل دخولها عالم الغناء، مشيرة في هذه الدردشة إلى أنها كتبت 15 أغنية انطلاقا من معاناة النزيلات داخل المؤسسة السجنية. وأضافت المتحدثة ذاتها أن “البوز” بات يفرض ذاته بسبب اكتساح التكنولوجيات الجديدة لحياة الكثيرين، مشددة على استمرارها في مجال الغناء. في ما يلي التفاصيل:

أعلنت، بعد الأزمة التي مررت منها، وإطلاق سراحك، دخول عالم الغناء، بطرح أغنية “مسجونة”، فما الهدف من هذه الخطوة؟

طرحت الأغنية للتعبير عن وضعية “السجينة المظلومة” فبعد تبرئتي من اتهامات التزوير والمشاركة في النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، أحسست، لأول مرة في حياتي، بـ”حر الظلم” الذي عشته، والحيف الذي تعرضت له بسبب شهادة الزور. فالتجربة التي مررت منها، جعلتني أتعرف على العديد من النزيلات، تعرضن للظلم مثلي، ومعاناتهن مستمرة فقررت طرح أغنية “مسجونة”.

خلال فترة اعتقالك كتبت مجموعة من الأغاني، كيف استلهمت مواضيعها؟

كتبت 15 أغنية عن دور الأم، وكذا معاناة النزيلات داخل المؤسسة السجنية، علما أنني أشرفت أيضا على تلحينها. فالسجن فضاء للتعبير وإخراج المواهب، خصوصا من قبل المظلومين الذين يجدون أنفسهم في زنازين بسبب “فبركة” ملفاتهم، علما أنني كنت حريصة على الاستماع لقصص ومعاناة بعض النزيلات لاستلهم منها مواضيع لأغاني.

ما هو ردك على الذين يعتبرون خطوتك محاولة من أجل البحث عن “البوز”؟

أصبح “البوز” يفـــــرض ذاتــــــه بقـــــوة، خصوصا لدى المواهب في بداية مسارها، وفي ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. طرحت الأغنية للتعبير عما لحقني من ظلم، فقد ساعدتني المدة التي قضيتها في السجن، لتفجير طاقتي الإبداعية وطرح الأغاني على قناتي الخاصة على “يوتوب”.

هل تخططين للاستمرار في الغناء؟

سأستمر في ذلك بكل تأكيد، إذ سأحـــــرص خـــــلال الأيام المقبلة على طرح الأغاني التــــــي كتبتها داخل السجن على قناتي الخاصة على “يوتـــــــــوب”، وذلك لتفجيــــــــر إبداعاتـــي، سيما بعـــــدما حظيــــت أغنية “مسجونة” بنجاح كبير. كما سأعود للعمل من أجل تطويــــر شركتي الخاصة ببيع مواد التجميل رفقة والدتي، وسأضع رعاية ابنتي ضمن اهتماماتي الأولى.

أجرت الحوار: إيمان رضيف