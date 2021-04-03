الشباني يغيب شهرين

يغيب أيمن الشباني شهرين عن الملاعب، بعد العملية الجراحية، التي خضع لها الاثنين الماضي، بإحدى مصحات الرباط.

وكشف مصدر مطلع عن مخاوف الطاقم التقني من غياب الشباني لمدة طويلة، بعد إزالة الغضروف، وحاجته إلى الترويض، قبل العودة تدريجيا إلى التداريب.

وحدد الطاقم الطبي مدة غياب الشباني في شهرين، دون أن يستبعد إمكانية أن تستمر شهرا إضافيا.

ويسترجع البلجيكي سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، خدمات دوليي الفريق خلال مباراة اتحاد طنجة غدا (الجمعة)، لحساب الدورة العاشرة من منافسات البطولة.

وعلمت «الصباح» أن الحارس أيوب لكرد والمهاجم رضا أسليم سيكونان حاضرين أمام اتحاد طنجة، بعدما غابا عن الفريق 10 أيام، بسبب التحاقهما بالمنتخب المحلي، بمركز محمد السادس بالمعمورة، شأنهما شأن حمزة إكمان، المنضم إلى معسكر المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما بالسعيدية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة يانيك بانكالا ودينيس بورغيس، بسبب تعليق الرحلات الجوية مع العديد من الدول إفريقية.

عيسى الكامحي