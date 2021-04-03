إصابة ياجور تربك بنعلي

بعثرت إصابة محسن ياجور، مهاجم نهضة بركان، أوراق بيدرو بنعلي، المدرب الجديد للفريق، قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية.

ويراهن الطاقم الطبي للفريق البركاني على إعداد اللاعب لهذه المواجهة الحاسمة.

وحاولت “الصباح” الاتصال بياجور، للاستفسار عن وضعيته الصحية، إلا أن هاتفه المحمول ظل خارج التغطية.

ويحتل الفريق البرتقالي الرتبة الثالثة في المجموعة الثانية من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية، برصيد ثلاث نقاط بعد مرور جولتين، ويراهن على الفوز على المتصدر لاعتلاء قمة الترتيب.

ن. ك