“زرعوا…” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة 10 مساء و55 دقيقة، مع حلقة جديدة من برنامج “زرعوا…”، من إعداد وتقديم عتيق بنشيكر.

ويعد “زرعوا”، برنامجا يوثق لمسارات رجال ونساء تركوا بصمتهم وكان حضورهم قويا وازنا، إذ يمضي المشاهد معهم في كل حلقة حوالي ساعة من الزمن، للاستماع لحكاياتهم عن البدايات الصعبة، عن النجاحات والإخفاقات، وعن الانتصارات والانكسارات، عن طريق طويل لم يكن من السهل أن “يزرعوا” فيه كل تلك الإنجازات والإبداعات.

ويسافر عتيق بنشيكر بالمشاهدين، بين صور من الماضي والحاضر، بين الأمكنة والأزمنة، بين شهادة القريب والصديق، وبين شهادة الخبير والمحلل والمتتبع لمسار شخصية العدد، شخصية من مجال الفن أو مجالات أخرى ثقافية واجتماعية وغيرها. يشار إلى أن حلقة اليوم، ستعرض القناة الجزء الثالث من حلقة خصصت لمجموعة “جيل جيلالة”، التي التزمت بتطوير الموسيقى الأندلسية والأغاني الشعبية المغربية التي تخدم القضايا الاجتماعية والسياسية.

إ.ر



