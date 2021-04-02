أخبار الصباح

< مستوطنات

كشفت مصادر من بنسليمان تحويل مساحات شاسعة من أراضي الإقليم إلى مستوطنات خشبية تتمدد باستمرار، وتزحف على الشريط الغابوي، بإضافة استغلاليات ووحدات جديدة. وأضافت المصادر نفسها أن وضعية مخيم صارت تحير الرأي العام المحلي، والمهتمين بالبيئة، خصوصا حول الحماية التي يحظى بها، وعلاقته بالجماعة والسلطة المحلية.

(ع. م)

< عصابة

أطاحت عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني "ديستي" بالتنسيق مع أمن سلا، أخيرا، بعصابة "مول الطاكسي"، التي نفذت عدة سرقات، باستعمال سيارة أجرة قروية بجماعة عامر. وأوضح مصدر "الصباح" أن الموقوف لا يتوفر على رخصة الثقة ولا على انطلاقة المجال الحضري، ما أثار رعبا داخل المدينة. وحجزت فرقة التدخل هاتفا مسروقا بحوزة الجاني، كما سقط شريكه، وأحيلا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

(ع. ل)

< رحلات

علق المغرب، ابتداء من منتصف ليلة أمس (الثلاثاء)، رحلاته الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، حتى إشعار آخر. وسيتم السماح برحلات خاصة، عند الضرورة، ستكون خاضعة لمراقبة معززة وبروتوكول صحي، تحدده السلطات المغربية المختصة، حسب ما أكده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تغريدة على "تويتر". وأوصت سفارة فرنسا بالمغرب، في موقعها على "فيسبوك"، مواطنيها بإرجاء السفر إلى المغرب حتى إشعار آخر، كما طلبت من الفرنسيين المقيمين في المغرب، الاتصال بشركات الطيران للاستعلام عن ترتيبات عودتهم إلى فرنسا.

(ن. ف)

< كرة

احتجت جمعية أنصار نجم الشباب البيضاوي على تسمية مركب النادي باسم الراحل محمد نودير، مفيدة في بلاغ أن مجموعة من "الزعماء والعظماء"، مروا على النادي، كما أكدت أن المركب يقع في الحي الحسني، وليس مقاطعة المعاريف، التي أصدرت القرار، فيما أوضح عبد الحق نودير، الرئيس الحالي، أن الجمعية لم تحصل على ترخيص النادي، وانتحلت اسمه، مضيفا أنه قرر رفع دعوى ضدها، ومقاضاة شخص آخر ابتزه، يدعي حب "ليطوال".

(ع. م)