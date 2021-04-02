احتياطيو الوداد يعودون إلى الواجهة

لائحة المسافرين لجنوب إفريقيا ضمت باباتوندي وكركاش والشراشم وأسرير وكادارين والمودن وأووك

سجلت لائحة الوداد لمباراة كايزر شيفز لحساب الجولة الخامسة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا السبت المقبل في الخامسة، عودة مجموعة من اللاعبين، الذين غابوا عن مباريات الفريق.

ومن بين هؤلاء اللاعبين، النيجيري ميشل باباتوندي وزهير المترجي وبلال الزياني ومنصف الشراشم وسفيان كركاش وبدر كادارين وأمين فرحان وحمزة أيت علال.

وضمت اللائحة أيضا سفيان المودن وبديع أووك وأنس سرغات والإيفواري الشيخ كومارا والحارس يانيس حنين ومحمد رحيم.

وخلت اللائحة التي اختارها الطاقم التقني للوداد من جل اللاعبين الأساسيين، بغية إراحتهم، بعد ضمان الفريق تأهله لربع نهاية العصبة، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل.

ومن المقرر أن تمر رحلة بعثة الوداد، التي انطلقت أمس (الثلاثاء)، عبر العاصمة القطرية الدوحة، قبل الذهاب لجوهانسبورغ، علما أن المباراة ستجرى بملعب «سوكر سيتي».

وتعتبر المباراة فرصة أخيرة لكايزر شيفز، بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين وخسر واحدة، إذ يحتل الرتبة الثالثة رفقة حوريا كوناكري بخمس نقاط، ويحتاج للفوز إذا ما أراد البقاء في المنافسة على التأهل لربع النهاية.

وتلعب المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها، بين بيترو أتلتيكو الأنغولي وحوريا كوناكري الغيني، في التوقيت نفسه لمباراة الوداد.

العقيد درغام