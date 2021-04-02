منتخب عبوب ينهي معسكر السعيدية

أنهى المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تجمعه الإعدادي، بعد أن وقف المدرب زكرياء عبوب على إمكانيات بعض اللاعبين الجدد.

وانهزم المنتخب الوطني أمام نهضة بركان بثلاثة أهداف لصفر، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، الأحد الماضي.

وعانى المنتخب الوطني بسبب غياب مجموعة من عناصره الأساسية في المباراة، إذ اضطر المدرب زكريا عبوب، إلى خوضها باللاعبين الاحتياطيين، بسبب رفض بعض الأندية تسريح لاعبيها، خاصة الفتح الرياضي، الذي اضطر إلى الاحتفاظ بلاعبيه، لخوض المباريات المؤجلة عن بطولة القسم الوطني الأول هواة.

ص. م