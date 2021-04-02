تطورات في تزوير البطائق الوطنية

التحقيق في تسليم سير ذاتية لمهاجرين دون وكالات وتحديد هوية السفير المتلاعب في مهنته

عرفت فضيحة تزوير بطائق التعريف الوطنية بالرباط، تطورات جديدة، بعدما انتقل ضباط المفتشية العامة من التحقيق في شبهة تسليم بطاقة لمبحوث عنه وبتنقيط أشخاص بدون أسباب منطقية، والانتقال إلى فيلات شخصيات لتبصم دون إخبار الاستعلامات العامة، وبالتلاعب في معطيات شهادات السكنى وبمواعيد إيداع طلبات الحصول على بطائق التعريف الوطنية، إلى البحث في شأن تسليم نسخ من السير الذاتية خاصة بمهاجرين مغاربة دون حضورهم إلى مقر المصلحة، أو توفر من ينوب عنهم على وكالات للحصول عليها.

وأفاد مصدر “الصباح” أن توجه الأبحاث يسير نحو إحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما تضمنت الأبحاث في شأن رسالة مجهولة وجود تجاوزات ترقى إلى جرائم التزوير، ووصل المفتشون إلى هوية سفير متقاعد جرى تغيير معطياته، ما بين الدائرة الأمنية التي حصل فيها على شهادة السكنى، ومصلحة البطاقة الوطنية التي غيرت فيها مهنته من متقاعد إلى سفير، كما شمل تغيير الحالة العائلية لامرأة أخرى.

وطلبت المفتشية العامة من 19 شرطيا وشرطية بمركز تعريف المعطيات الشخصية بالرباط، إنجاز تقارير في القضايا التي ضغط فيها مسؤول المصلحة ونائبته عليهم قصد خرق القانون، بعدما عين المسؤول النائبة، وهي ابنة رئيس مصلحة بالأمن الإقليمي بسلا، وصدرت في حقها، أخيرا، عقوبة تأديبية بشبهة التلاعب في مباريات الأمن، وأنقذت الرسالة المجهولة الموظفين من متابعات في المستقبل، وترددوا في تقديم شكايات ضد رئيس مركز المعطيات التعريفية مباشرة أمام مسؤولين كبار بالولاية خوفا من الانتقام منهم، أو اتخاذ قرارات تأديبية في حقهم، وظلوا يجمعون تعليماته لهم المنافية للمساطر المعمول بها، فأحالوها في تقارير على المفتشية العامة بعد طلبها منهم.

ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن يتم استدعاء الأشخاص الذي حصلوا على البطائق الوطنية عن طريق المجاملة، وحرفت وقائع قصد تضمين معطيات لفائدتهم، رغم حصولهم على تقاعد.

عبدالحليم لعريبي