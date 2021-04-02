المنتزه البحري بالبيضاء … جوهرة مهملة

غياب المراقبة وإغلاق بعض المرافق يهددان مشروعا كلف 200 مليون درهم

وقف مسن شاردا أمام أحد أبواب المنتزه البحري بالبيضاء، ثم تفحص جيدا المكان، وتوجه إلى لافتة تشير إلى مرحاض عمومي، وعبثا حاول فتح بابه، إلا أنه عجز، فالباب موصد، وما على الراجلين، إلا قضاء حاجتهم، خفية، في حشائش المنتزه.

مشهد يتكرر أكثر من مرة، خاصة أن المنتزه يفضي إلى منطقة تطل على البحر ويطلق عليها اسم “الراكوبة”، ويلجأ بعض أصحاب السيارات المستمتعين بمنظر أمواج البحر إلى التبول بالمنتزه، لأن أبواب المراحيض مغلقة.

لا يخفي أحد ممارسي الرياضة، عاين مشهد المسن، تقززه، فقال بنبرة غاضبة: “لم تُغلق أبواب المرحاض؟، ثم يسرد معاناة عشاق المنتزه بسبب الاختلالات التي طالت مشروعا رصدت له الملايير.

يبدو المنتزه من بعيد، مثل تحفة طبيعية، إذ يقبل البيضاويون عليه لممارسة الرياضة، لكن الاقتراب منه يكشف عن سخط بعض البيضاويين، إذ يحكي أحد الشباب أنه عاين، قبل مدة طويلة، الصدأ الذي طال المنشآت الحديدية، كما اطلع في مواقع التواصل الاجتماعي على صور مظاهر الإهمال، ومنها تحول بعض المرافق إلى مرتع للتبول والنفايات مع تضرر بارز في الأرضيات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن جائحة كورونا أجلت تفويت المطاعم والمقاهي بالمنتزه البحري إلى شركات أو أشخاص ذاتيين، من أجل المنفعة العامة، مما جعله فضاء للنفايات وعبث المتشردين والسكارى، رغم دوريات الأمن التي تجوب المنطقة.

يدافع بيضاويون عن المنتزه البحري، فهو يشكل بالنسبة إليهم نقطة ضوء في مدينة إسمنتية، ويتشبثون للحفاظ عليه، حتى يصبح نموذجا للمشاريع التي تصمد أمام عبث بعض اللامبالين، خاصة أنه يدخل في إطار اتفاقية تثمين الشريط الساحلي لجهة البيضاء سطات، كما أنه مشروع تنموي من شأنه تعزيز الجاذبية السياحية للعاصمة الاقتصادية، وتحسين الحركية بالموقع من خلال فضاءات عدة مصممة وفق معايير إيكولوجية عالية الجودة البيئية، كما تقدمه الورقة التعريفية للمشروع.

صُمم المنتزه البحري، الذي بلغت كلفته الإجمالية 200 مليون درهم، حسب ما أوردته شركة التنمية المحلية على موقعها الإلكتروني، باعتباره “مكانا للتبادل والتواصل، إذ سيسهم في التناغم السوسيولوجي وتحسين ظروف عيش السكان وتعزيز الجاذبية السياحية للمدينة”. كما أنه يهدف إلى “المساهمة في الوئام الاجتماعي للسكان وإمدادهم بأماكن جديدة لرفاهيتهم”، إلا أنها أهداف لم تتحقق بعد، حسب كل من سألتهم “الصباح”.

غياب التتبع

يمتد المنتزه البحري على طول 1.5 كيلومتر (حوالي 13 هكتارا)، ويتضمن عدة مرافق بعضها لم يكتب لها أن ترى النور، ومنها منصة لتنظيم التظاهرات، ومقاه وفضاء للألعاب، ومنطقة للياقة البدنية، ونافورات، وفضاءات لبيع منتوجات الصناعة التقليدية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي ومرأب تحت أرضي، إلا أن زواره يتحدثون عن غياب شركات للتتبع في مجال الصيانة والمراقبة، خاصة أن مجلس البيضاء، وهو الجهة التي يقع أمر تدبير المشروع عليها، يرمي بجودة خدمات هذا الفضاء على عاتق شركات النظافة، في غياب أي جهة تشرف على تدبير وتسيير المرفق. كما تعتري المشروع مجموعة من النواقص، ضمنها تضرر ممرات الراجلين.

يتحدث البيضاويون عن تحول المنتزه إلى فضاء للرياضة، فأطفال ونساء ورجال يقصدونه، يوميا، من أجل ممارستها، كما يمنحهم فضاءات للاسترخاء، وأماكن للنزهة، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وولوجيات مباشرة للشاطئ، فضلا عن منظر بانورامي جذاب، إلا أن غياب المراقبة والتتبع من شأنه أن يعصف بالحلم الجميل للبيضاويين.

خالد العطاوي