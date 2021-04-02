الرجاء على حافة مؤقت جديد

الأندلسي وسلامي يرحلان بعد مباراة بيراميدز والمنخرطون يجتمعون

بات الرجاء الرياضي على أبواب لجنة مؤقتة جديدة، تدير أمور النادي إلى حين عقد جمع استثنائي، بعدما قدم رشيد الأندلسي رئيس الفريق استقالته، أول أمس (الاثنين)، في اجتماع أمام أعضاء مكتبه المسير.

وخيمت احتجاجات فصائل الرجاء على اجتماع أول أمس (الاثنين)، إذ ارتأى الرئيس أن الوقت حان للرحيل، استجابة لمطالب الجمهور، وهو الأمر الذي لم يتقبله بعض أعضاء المكتب، وناشدوا الرئيس بالبقاء إلى حين إيجاد رئيس بديل للمرحلة المقبلة، تجنبا للمؤقت.

ومن المنتظر أن يعقد أعضاء المكتب اجتماعا مع المنخرطين، بغية توضيح الأمور، بعد غضب الأنصار الأحد الماضي، إذ من المقرر أن تطرح استقالة المكتب على الطاولة، وأن تتم مناقشة مقترح تشكيل لجنة مؤقتة مجددا.

وقبل الأندلسي برئاسة الرجاء، بعد استقالة جواد الزيات المفاجئة، في انتظار عقد جمع استثنائي، غير أن غضب الجماهير دفعه لتقديم استقالته بدوره من منصبه.

من جهته، اعتبر جمال سلامي، مدرب الرجاء، أن استمراره في تدريب الفريق مستحيل في الظروف الحالية، وأعلن استقالته، مبرزا أن مباراة بيراميدز المصري الأحد المقبل، لحساب الجولة الثالثة من مجموعات كأس الكنفدرالية، ستكون الأخيرة له.

وطالب سلامي أعضاء المكتب بالبحث عن مدرب جديد، إذ اعتبر أن أسبوعا كاف لذلك.

ولم يتقبل سلامي غضب الجماهير وإصرارها على رحيله، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأحد الماضي، واختار الاستجابة لطلباتها.

العقيد درغام