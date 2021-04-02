حداد يجرب تقديم البرامج



يخوض نسيم حداد، مغني العيطة، تجربة جديدة في مسيرته الفنية، إذ سيشرف على تقديم برنامج “جماعتنا زينة”، الذي ستشرع القناة “الأولى” في بث حلقاته خلال رمضان.

ويعرض البرنامج سهرات فنية، تبث كل سبت من توقيع فنانين يمثلون مختلف الألوان الموسيقية، و”هو ما يبرز التنوع الموسيقي الغني بالمغرب، من خلال تمثيل جميع مناطق المملكة”، حسب ما أكده مسؤولو القناة خلال تقديم البرنامج. وسيتضمن البرنامج الكثير من المفاجآت، إذ حرصت الشركة المكلفة بتنفيذ الإنتاج، على الاعتماد على فقرات متنوعة ومختلفة عما قدم في وقت سابق، ليكون البرنامج في مستوى انتظارات مشاهدي القناة.

وعلمت “الصباح” أن أولى حلقات البرنامج الجديد، الذي تراهن عليه القناة، من أجل كسب رهان نسب المشاهدة، سيما خلال رمضان، ستصور اليوم (الأربعاء)، على أن تبث بداية رمضان. وفي سياق متصل، يعتبر حداد باحثا في عوالم الفيزياء النووية، وحاصلا على دكتوراه الدولة في هذا الصنف، لكنه قرر منذ سنوات خوض تحد من نوع خاص، إذ حاول المزج بين البحث العلمي والفني الشعبي التراثي سيما العيطة.

إ.ر

