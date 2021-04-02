تعديلات البطولة في مهب الريح

تأخر الجمع العام يجعل تطبيقها هذا الموسم غير قانوني ويفرض تأجيلها سنة أخرى

كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن جامعة كرة القدم لن تستطيع تطبيق النظام الجديد للمنافسات في الموسم المقبل، بعد تأخر المصادقة على التعديلات.

وتتوقف المصادقة على التعديلات المتعلقة بنظام المنافسات على جمع عام استثنائي، الأمر الذي لم يحصل بعد، وبالتالي فدخولها حيز التطبيق لا يمكن أن يتم في الموسم المقبل، طبقا للقانون، لذا كان من المفروض اتخاذ هذا القرار قبل انطلاق الموسم الجاري، حتى تكون الأندية على اطلاع عليه، حسب القانون نفسه، وبالتالي يمكن تطبيقه في الموسم المقبلة.

وأعلنت العصبة الاحترافية لكرة القدم، في وقت سابق، اقتراح إجراء بطولة الموسم المقبل ب18 فريقا، لكن القانون ينص على أن هذا النوع من القرارات يجب أن يمر عبر جمع عام استثنائي.

ولم تحدد جامعة كرة القدم بعد موعد عقد جمعها العام، سواء العادي، أو الاستثنائي، ما يعني استحالة تطبيق النظام الجديد في الموسم المقبل، اللهم إذا تقرر خرق القانون.

ومن ضمن التعديلات التي تعتزم الجامعة إجراءها، إقامة مباراتي سد لتحديد فريقين صاعدين إضافيين إلى البطولة الاحترافية الأولى، وإقامة مباراتي سد لتحديد فريقين صاعدين إضافيين من القسم الوطني هواة إلى البطولة الاحترافية الثانية، ومباراتي سد لتحديد فريقين صاعدين إضافيين إلى القسم الوطني هواة، إضافة إلى مباريات سد أخرى، في مختلف الأقسام الأخرى، لمواكبة هذه التعديلات.

ورغم ذلك، يرى مصدر مسؤول في العصبة الاحترافية أن تطبيق هذه التعديلات ممكن في الموسم المقبل، بما أنه تم الإعلان عن المقترح في بلاغ رسمي للعصبة، في وقت سابق.

وينتظر أن يصادق الجمع العام المرتقب على تعديلات عديدة جوهرية، خصوصا في ما يتعلق بمنع ازدواجية المهام، بعد الحصول على مصادقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ما سيؤدي إلى منع ممثلي الأندية من تولي مهام بالأجهــزة الكروية المركزية.

عبد الإله المتقي