طعون في الأعمار ببطولة السلة

أندية أشركت لاعبين تفوق أعمارهم 40 سنة

قدمت بعض أندية كرة السلة اعتراضات على إدماج فرق لاعبين يفوق عمرهم 40 سنة، خلال منافسات البطولة الوطنية، الشيء الذي يتعارض مع الأنظمة العامة للجامعة.

وعلمت “الصباح”، أن شباب الوطية طانطان قدم اعتراضا على الفتح الرياضي، بسبب إشراكه اللاعب مصطفى الخلفي، خلال منافسات الدورة الثالثة من البطولة الوطنية، والشيء نفسه بالنسبة إلى اتحاد طنجة، الذي قدم بدوره اعتراضا على المغرب الفاسي، بسبب إشراكه باسم الهواري، الذي يفوق عمره 40 سنة، خلال المباراة المؤجلة بينهما عن الدورة الأولى.

واستندت الأندية المحتجة في اعتراضها على المادة 39 من الأنظمة العامة للجامعة، إذ تتضمن جدولا يحدد أعمار كل منافسة على حدة، ضمنها فئة أكثر من 40 سنة، المندرجة في خانة اللاعبين القدامى، ولا يحق لهم اللعب في البطولة الوطنية الاحترافية، المفتوحة في وجه فئتي الكبار والشباب.

وتعترض الأندية المحتجة على محاولة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، الاعتماد على دورية صادرة في موسم 2017-2018، بحكم أنها لا تستند إلى أساس قانوني، بالنظر إلى أن تغيير نصوص الأنظمة العامة، يجب أن يجرى في جمع عام استثنائي، وليس بدورية،كما يدل على ذلك النظام الأساسي للجامعة.

ومن جملة المشاكل التي تواجه حوالي 70في المائة من الأندية المشاركة في البطولة، عدم قدرتها على تسجيل 12 لاعبا في ورقة المباراة، ويكتفي أغلبها بتسجيل ثمانية لاعبين فقط.

من جهة ثانية، تنظر غرفة التحكيم الرياضي في ملف البطولة الوطنية للسلة، اليوم (الأربعاء)، بعد أن طعنت الأندية المحتجة في شرعيتها، بسبب عدم المصادقة على الأنظمة العامة وقانون المسابقة في الجمع العام الأخير، وإعطاء انطلاقة البطولة، دون الرجوع إلى المقتضيات القانونية الموجودة في هذا الباب.

صلاح الدين محسن