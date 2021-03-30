بورصة البيضاء…الاقتراب من التوازن في وتيرة التداولات عند الافتتاح

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، المتعلقة باليوم (الثلاثاء) ، على وتيرة الاقتراب من التوازن ، بعدما سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” انخفاضا طفيفا بنسبة 0,01 في المائة مسجلا 11.482,00 نقطة .

كما سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,04 في المائة ليستقر في 936,14، وبدوره انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ب0,01 في المائة إلى 9.336,84 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بنسبة 0,05 في المائة، ليستقر في 10.511,30 في المائة، مقابل تراجع “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” بنسبة 0,04 في المائة مسجلا 9.815,44 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد استقر في 871,44 نقطة (-0,01 في المائة).